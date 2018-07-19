В белорусских вузах продолжается подача документов на платное обучение

Она завершится 6 августа. А вот на бюджет прием закрыт, но в некоторых университетах еще остались внутренние экзамены.

На факультете международных отношений БГУ абитуриенты проходят собеседование. Ребятам, которым не хватило считанных баллов, предлагают перебросить документы на другую специальность. Традиционно здесь конкурс один из самых высоких по стране. На многих специальностях, чтобы пройти на бюджет, мало было набрать даже 350 баллов. Кроме этого, абитуриенты вместе с родителями и деканом юрфака обсудили сегодня предстоящую учебную программу, возможные стажировки, а также места в общежитие.

Сегодня уже назвали имена первокурсников Университета гражданской защиты МЧС. Для этих ребят вступительная кампания началась еще в апреле - они демонстрировали свою физическую подготовку, проходили медобследование и только после сдавали ЦТ. Конкурс в этом вузе по отдельным специальностям был больше четрех человек на место. Отметим, уже в начале следующего месяца ребятам предстоит пройти так называемую школу молодого бойца - весь август их будут знакомить с будущей профессией.