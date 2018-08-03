В Беларуси завершилось общественное обсуждение изменений в закон "О донорстве крови и ее компонентов". Нововведения оказались настолько обширными, что было принято решение создать новый закон. В его основе - изменение философии доноров в сторону безвозмездного, но не бесплатного донорства. Сейчас продумываются механизмы компенсации для добровольцев.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Наши доноры раньше говорили о предоставлении льгот и гарантий, но за 2 недели общественных обсуждений, после того как мы рассказали, в чем заключается смысл законопроекта... Для нас очень важна нацбезопасность в области донорства, производство лекарственных средств из компонентов крови и здоровье как пациентов, так и доноров. Это должна быть трансформации нашего народа, сознания доноров, что каждая донация - это маленький подвиг. За 2 недели общественного обсуждения мы этого достигли".

Прямо в интернет-студии Белтелерадиокомпании представители Минздрава и депутаты договорились внедрить систему оповещения доноров, когда их компоненты крови будут использованы для спасения других жизней. Подробности смотрите на сайте tvr.by.