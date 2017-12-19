В Беларуси завершается первый этап репетиционного тестирования

18 Декабря 2017 21:21

Сейчас за пробную сдачу вступительного теста в вузы абитуриентам придется заплатить 7 рублей за один предмет.

Но уже в начале следующего года у выпускников появится возможность тренироваться бесплатно. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал новый глава Республиканского института контроля знаний. На свою должность Юрий Миксюк был назначен 1 декабря. Рабочие группы, созданные по поручению Главы государства, продолжают анализировать задания тестов и методику обработки результатов. Кардинальных изменений во вступительной кампании - 2018 не будет. Система оценки изменится только в 2019. Попробовать свои силы на репетиционном тестировании можно будет еще несколько раз в течение этого учебного года.

Как изменится методика обработки результатов ЦТ? Система оценки каких стран может лечь в ее основу? И какие приоритеты возьмет за основу новый глава Института контроля знаний? Все подробности смотрите в это воскресенье в итоговой программе "Главный эфир" в 9 вечера.