21 Апреля 2018 15:38

Посадить дерево и внести свой вклад в озеленение страны. Сегодня, 21 апреля, в Беларуси завершается акция "Неделя леса". В этом году главная цель кампании - восстановление угодий, которые пострадали от насекомых-вредителей. Ведь только за прошлый год от их нашествия погибло более 12 тысяч гектаров насаждений. В результате за прошедшие 7 дней добровольцы высадили примерно 18 миллионов деревьев на площади почти 4 тысячи гектаров. Среди тех, кто активно занимается озеленением родного края, и братья-близнецы Матюшевские. Александр и Сергей почти всю жизнь работают в лесном хозяйстве. О людях, для которых лес стал делом жизни, материал Александра Хоровца.

На первый взгляд может показаться, что один и тот же человек находится сразу в двух местах и сам с собой разговаривает по телефону. Однако только для неосведомленных людей, говорит Сергей Матюшевский. Так сложилось, что братья-близнецы Сережа и Саша родились в семье лесника, почти всю жизнь прожили на природе. Потому с выбором профессии определились еще с малолетства.

С малых лет братья были у отца на подхвате, много умели и знали, помогали во всем и всегда стремились заработать собственным трудом. Пока готовились к поступлению, нанялись в лесхоз подсобными рабочими, и во время учебы обеспечивали себя сами. После института вместе вернулись в Толочинский лесхоз. С течением времени их места жительства стали разными, однако не любимое дело.

Сегодня старший всего на несколько минут Сергей возглавляет Минское лесохозяйственное объединение. Александр - главный лесничий во всей Брестской области. И несмотря на то, что характеры у них разные, наши герои утверждают обратное, они без слов понимают друг друга, редко спорят и на многие вещи смотрят одинаково.

Сын и дочь Сергея также пошли по стопам отца и работают в лесной сфере. У Александра дети еще учатся, однако также планируют продолжить семейную традицию - восстанавливать и оберегать лес. За свою жизнь Матюшевские посадили далеко не один миллион деревьев. Сегодня свой опыт передают и молодому поколению. В том числе добровольцам, которые приняли участие в акции "Неделя леса". Все строго по технологии. Шаг посадки - 70 сантиметров.

В этом году у хорошей традиции садить лес вместе приняли участие около 100 тысяч человек. В результате на площади почти в 4 тысячи гектаров высадили около 18 миллионов деревьев. Всего через несколько десятилетий на этих площадках вырастет настоящий лес, где уже наши дети и внуки будут собирать ягоды и грибы.