В Беларуси защитят жертв домашнего насилия

25 Апреля 2018 15:18

В Беларуси планируется оградить жертв домашнего насилия от агрессора без обращения в госорганы самих потерпевших. Сегодня треть пострадавших женщин замалчивают подобные факты. Большая часть случаев насилия напрямую связана с употреблением спиртных напитков. Сегодня за круглым столом в общественной организации "Белая Русь" обсудили концепцию законопроекта "О предупреждении насилия в семье", который уже осенью должен отправиться на согласование Президенту. В МВД заявляют, что для принятия мер необязательным будет заявление жертвы.

Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "32% женщин, которые подверглись домашнему насилию, предпочитают это не выносить, как говорится, ссор из избы, считают, что это личное право каждого решать свои проблемы в семье, не вынося за пределы".

Также планируется, что прокурор сможет без согласия потерпевшей применять меры процессуального характера в отношении виновного, если будет установлено, что для жертвы имеется угроза для жизни и здоровья. В ходе дискуссии участники выработают предложения в текст концепции закона "О предупреждении насилия в семье". Полученный материал будет обобщен и направлен в Администрацию Президента и разработчикам концепции.