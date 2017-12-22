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В Беларуси введен запрет выхода на лед
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23 Декабря 2017 09:11

В Беларуси введен запрет выхода на лед

На этой неделе в Витебской области погибли два рыбака. Напомним, находиться на льду запрещается, когда его толщина менее 7 сантиметров, а также во время интенсивного таяния.

  

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