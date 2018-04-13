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В Беларуси весеннее тепло и первые грозы
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13 Апреля 2018 13:04

В Беларуси весеннее тепло и первые грозы

В выходные днем + 20. В воскресенье и понедельник по всей стране ожидаются кратковременные дожди. Такой температурный фон характерен для середины мая.  

  

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