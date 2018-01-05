В Беларуси в январе продолжатся выездные приемы граждан

5 Января 2018 12:13

Их проведут министры и руководители госорганов. 10 января решать вопросы белорусов будет министр здравоохранения Валерий Малашко. 11-го с населением встретится председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев и председатель Госкомитета по стандартизации Виктор Назаренко. Выездные приемы запланированы и на 12 января.