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В Беларуси в январе продолжатся выездные приемы граждан
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5 Января 2018 12:13

В Беларуси в январе продолжатся выездные приемы граждан

Их проведут министры и руководители госорганов. 10 января решать вопросы белорусов будет министр здравоохранения Валерий Малашко. 11-го с населением встретится председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев и председатель Госкомитета по стандартизации Виктор Назаренко. Выездные приемы запланированы и на 12 января.

  

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