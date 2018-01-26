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В Беларуси в выходные ожидается мокрый снег с дождем и плюсовая температура
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26 Января 2018 13:05

В Беларуси в выходные ожидается мокрый снег с дождем и плюсовая температура

Туман и гололедица. Температура ночью от минус 1 до 10 мороза. Днем от 0 до 2 тепла. Неустойчивая и аномально теплая для конца января погода сохранится и на следующей неделе.

  

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