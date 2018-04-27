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В Беларуси в РНПЦ детской онкологии и гематологии появится новая молекулярно-биологическая лаборатория
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27 Апреля 2018 07:09

В Беларуси в РНПЦ детской онкологии и гематологии появится новая молекулярно-биологическая лаборатория

Проект уже готов. Свой вклад в оснащение исследовательского центра внесли сотрудники Исполнительного комитета СНГ. Деньги, собранные Исполкомом во время белорусского субботника, переданы медцентру. Такая благотворительная акция проходит в РНПЦ уже в 11-й раз.

К слову, в 2015 Беларусь заняла 10-е место в мире по лечению острого лимфобластного лейкоза у детей. Выживаемость после этой болезни в нашей стране выше, чем в США, Японии, Израиле и Финляндии.

  

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