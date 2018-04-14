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В Беларуси в ближайшие дни будет солнечно и тепло
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15 Апреля 2018 15:09

В Беларуси в ближайшие дни будет солнечно и тепло

Белорусов погода радует. В ближайшие дни у нас тепло и солнечно. Днем до 24 (по югу до плюс 27), а ночью от 6 до 12 тепла. В основном без осадков. Лишь по северо-западу могут пройти кратковременные дожди с грозами. Утром возможен слабый туман.

  

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