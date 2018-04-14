Общество
15 Апреля 2018 15:09
В Беларуси в ближайшие дни будет солнечно и тепло
Белорусов погода радует. В ближайшие дни у нас тепло и солнечно. Днем до 24 (по югу до плюс 27), а ночью от 6 до 12 тепла. В основном без осадков. Лишь по северо-западу могут пройти кратковременные дожди с грозами. Утром возможен слабый туман.
Другие новости
15.04.2018 15:14 / Общество На Августовском канале стартовал международный фестиваль водного туризма "Неманская весна – 2018"
15.04.2018 15:11 / Общество Авиационные подразделения МЧС начали космический мониторинг пожаров в экосистемах
15.04.2018 12:18 / Общество Музей в Волковыске хранит коллекцию аутентичных экспонатов 1812 года
15.04.2018 09:10 / Общество В столичном парке Победы почти сто человек вышли на уборку
15.04.2018 09:03 / Общество ГАИ на время Радуницы изменит организацию движения в районе кладбищ
14.04.2018 21:56 / Общество Пра надвор'е
14.04.2018 21:50 / Общество Белорусский дизайнер представила коллекцию для беременных
14.04.2018 21:49 / Общество Экологическая акция в преддверии республиканского субботника
14.04.2018 21:40 / Общество Клад обнаружили в центре Гродно
14.04.2018 21:33 / Общество Продолжается мониторинг сельхозорганизаций
14.04.2018 21:30 / Общество Незапланированная проверка жилого фонда в Жодино показала грубые нарушения
14.04.2018 21:05 / Общество Тысячи байкеров из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы примут участие в открытии мотосезона
14.04.2018 15:44 / Общество Дайджест культурных новостей
14.04.2018 15:40 / Общество В Могилеве выпустили черное мороженое
14.04.2018 15:38 / Общество Сюжет-дайджест новостей Могилева
14.04.2018 15:36 / Общество Мобильное приложение "Мая малая родина"
14.04.2018 15:32 / Общество Французский путешественник-любитель пожаловал в Беларусь
14.04.2018 15:31 / Общество Люди, которые получат почетную награду - "Человек года Минской области"