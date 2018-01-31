В Беларуси уровень ОРВИ почти вдвое ниже по сравнению с прошлым годом

30 Января 2018 13:05

Диагноз "грипп" поставили и вовсе в нескольких случаях. Как сообщили час назад представители Минздрава, пик ожидается в середине февраля. Также белорусам не стоит опасаться вируса кори, который поразил Украину и Польшу.

Инна Карабан, замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси: "Ситуация, которая развивается в Украине, когда уровень вакцинации снизился до минимальных охватов, как раз и показала, что мы должны вакцинировать своих детей. Мы стараемся поддерживать это на уровне 98-99 процентов, и ваш ребенок не болеет только потому, что другие дети вакцинированы".

Основной мерой профилактики по-прежнему остается вакцина.