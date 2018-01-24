В Беларуси талантливая молодежь получит денежные поощрения

24 Января 2018 09:11

Средства выделят из спецфонда Президента. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства. Так, премии и стипендии направят учащимся учреждений образования сферы культуры, студентам и творческим коллективам. Помощь окажут 72 представителям талантливой молодежи. Кроме того, выделено 8 грантов, в том числе на реализацию творческих проектов.