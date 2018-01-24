Главная>>Общество>>В Беларуси талантливая молодежь получит денежные поощрения
Общество
RSS
В Беларуси талантливая молодежь получит денежные поощрения
Скачать Поделиться

24 Января 2018 09:11

В Беларуси талантливая молодежь получит денежные поощрения

Средства выделят из спецфонда Президента. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства. Так, премии и стипендии направят учащимся учреждений образования сферы культуры, студентам и творческим коллективам. Помощь окажут 72 представителям талантливой молодежи. Кроме того, выделено 8 грантов, в том числе на реализацию творческих проектов.

  

Другие новости

Пра надвор'е 23.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е
Рынок труда в Беларуси Рынак працы ў Беларусі 23.01.2018 21:09 / Общество Рынок труда в Беларуси
Приносим свои извинения Прыносім свае выбачэнні 23.01.2018 18:20 / Общество Приносим свои извинения
Прогноз погоды на 24 января Прагноз надвор'я на 24 студзеня 23.01.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 24 января

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =