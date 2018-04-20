Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой по итогам года не превысит 900 рублей

20 Апреля 2018 12:06

А темпы строительства увеличатся.

Как заявили в Минстройархитектуры, в этом году в стране возведут не менее 4 миллионов квадратных метров жилья. Больше построят квартир и для очередников (почти четверть всех объемов). Главным образом поддержат многодетные семьи. В этом году на стройрынке появится и больше новых игроков. Этому поспособствует упрощение требований к аттестации, в том числе и для частных компаний. Это новое постановление министерства, принятое в поддержку Декрета "О развитии предпринимательства".

Александр Кручанов, первый замминистра архитектуры и строительства Беларуси: "Высказывали претензии, что, мол, дают больше преимуществ государственным строительным организациям, чем бизнесу. Сегодня мы это убрали. А это что? Это конкуренция. Это новые технологии. И вы знаете, что многие компании, которые на слуху, они более живо продвигают новые технологии, смелее берутся за объекты".

Как отметили в Минстройархитектуры, отрасль в этом году оживает. После непростого 2017-го удалось нарастить и экспорт услуг.