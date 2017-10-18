В Беларуси стартовали первые командно-штабные учения по радиационной безопасности

18 Октября 2017 19:05

Сценарий события самый сложный, заявляют в МЧС. По легенде, на станции произошел выброс радиоактивных веществ, угрожающий жизням людей, животных и окружающей среде. В первый день на полигоне Светлая Роща задействовано около 300 человек. Спасатели отработали ликвидацию последствий инцидента, извлечение людей из-под обломков, тушение пожаров и действия при столкновении железнодорожных составов. В маневрах участвуют и силы МЧС России - 15 человек и 6 единиц техники.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Мы сегодня в целом не только в плане проведения учений, мы по всем вопросам, по всем рекомендациям, связанным с МАГАТЭ, выполняем все условия. Была не одна миссия. В целом они оценивают высокий уровень нашего регулирующего органа. Все рекомендации мы беспрекословно выполняем. Мы сами больше всех заинтересованы, чтобы наша станция была самой безопасной, чтобы мы были готовы к любым ситуациям".

Завтра учение продолжится на Белорусской АЭС. Бойцы проверят готовность персонала и средств к реагированию в случае катастрофы. Практические действия отработают на тренажерах блочного пульта управления станции. В качестве наблюдателей приглашены представители ОДКБ и соседних стран, а также дипломаты, аккредитованные в нашей стране.