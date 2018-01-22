Общество
22 Января 2018 15:09
В Беларуси стартовала масштабная акция "Молодежь решает"
Она приурочена к проведению выборов в местные Советы депутатов. В Витебске акция проходит сразу на нескольких площадках. Как правило, это учебные заведения, а также крупные торговые объекты. Участником может стать каждый, для этого нужно написать просьбу потенциальным депутатам и оставить записку в специальном ящике. Акция продлится до 17 февраля включительно. По окончании выборов напутствия белорусов молодежь вручит народным избранникам.
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