Главная>>Общество>>В Беларуси стартовала масштабная акция "Молодежь решает"
Общество
RSS
В Беларуси стартовала масштабная акция "Молодежь решает"
Скачать Поделиться

22 Января 2018 15:09

В Беларуси стартовала масштабная акция "Молодежь решает"

Она приурочена к проведению выборов в местные Советы депутатов. В Витебске акция проходит сразу на нескольких площадках. Как правило, это учебные заведения, а также крупные торговые объекты. Участником может стать каждый, для этого нужно написать просьбу потенциальным депутатам и оставить записку в специальном ящике. Акция продлится до 17 февраля включительно. По окончании выборов напутствия белорусов молодежь вручит народным избранникам.

  

Теги: Выборы 2018

Другие новости

Прогноз погоды на 23 нваря Прагноз надвор'я на 23 студзеня 22.01.2018 15:24 / Общество Прогноз погоды на 23 нваря
МАЗы в подарок Сирии МАЗы ў падарунак Сірыі MAZ trucks reach Syria 21.01.2018 21:11 / Общество МАЗы в подарок Сирии
Пра надвор'е Пра надвор'е 20.01.2018 21:35 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =