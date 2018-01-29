В Беларуси совершенствуют систему доступа к интеллектуальной собственности

30 Января 2018 07:00

Центры поддержки технологий и инноваций появятся по всей стране и помогут быстро получать информацию обо всех новых изобретениях, а также предлагать белорусские патенты за рубеж. Накануне международный опыт наши эксперты обсудили в Минске с заместителем гендиректора Всемирной организации интеллектуальной собственности Джоном Сэндеджем. Наша страна работает по правилам организации два десятка лет.

Александр Шумилин, председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси:

"Этой сетью хотим покрыть всю Беларусь. Сегодня будем обсуждать создание в ближайшей перспективе координационного центра такой структуры на базе Национального центра интеллектуальной собственности. Ведь сегодня, чтобы получить патент, поиск занимает 2 года в среднем. С Всемирной организацией интеллектуальной собственности мы делаем единую систему Беларуси, которая будет позволять управлять интеллектуальной собственностью, прежде всего в промышленности. И это позволит значительно ускорить эти процессы".

Кроме того, с нового года ставки патентных пошлин в Беларуси установлены в белорусских рублях. Это их снизило в среднем на 30 процентов. А ученые и научные организации теперь будут платить лишь четверть стоимости пошлин.