В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности из-за дождя

Вот уже который день непогода испытывает белорусов. Грозы, ливни, местами град. Прогнозы синоптиков неутешительные. Опять ждем обильные осадки, сохраняется оранжевый уровень опасности. А значит есть новые угрозы подтоплений. Накануне затопило Брест. А в Минске до сих пор продолжают разбираться с последствиями еще пятничного потопа на улице Революционной. Сегодняшний ливень ситуацию не улучшил. Так почему же белорусские улицы все чаще напоминают венецианские?

В "мокрое дело" с головой окунулся Александр Хоровец. Хотели поехать, но пришлось плыть. Проливные дожди превратили Брест в настоящую Венецию. Чтобы спасти автомобили от потопа, водители выезжали на тротуары.

Плавали не только легковушки, а даже городские автобусы. В Минске ситуация не намного лучше.

Столичную улицу Революционную совсем недавно реконструировали и сделали пешеходной. Правда, из-за обильных осадков она на время становится «плавательной». Вот такие гейзеры здесь бурлили буквально три дня назад. Воду пришлось черпать ведрами, а привычную летнюю обувь самые изобретательные сменили на ласты. Сегодня по пешеходке можно смело гулять в туфлях. Но обязательно с зонтиком - на случай дождя.

И несмотря на то что вода ушла, серьезные проблемы от нее остаются и сегодня. По словам Игоря Копытина, в здании, где он работает, затопило склады обувного магазина.

Такого сюрприза в этом ресторане точно никто не ждал. Работы по очистке канализации ведутся до сих пор. По словам арендаторов, причина потопа и как следствие - прорыва канализации в засоренной ливневке. Хотя ее недавно модернизировали. Реконструкцией улицы Революционной занимается "Мінская спадчына". Однако пояснить нам, почему в самый мокрый момент что-то пошло не так, специалисты этой организации отказались.

У жителей столицы же своя версия. Специалисты с мнением минчан не соглашаются. По словам главного инженера Горремливнестока, все ливневки регулярно прочищают.

Протяженность столичных ливневок - около 2 тысяч километров. Александр Шеко - один из тех, кто их обслуживает. Мужчина говорит: самый действенный способ очистки подземных коммуникаций от сора - гидродинамическая промывка. За смену его бригада может навести порядок на отрезке в полкилометра.

Прочистить все ливневки в одночасье невозможно, говорят специалисты. В первую очередь работают на проблемных участках. В прогнозах синоптиков по-прежнему обильные дожди. А значит угроза подтоплений все еще актуальна. И те, кто живет и работает на первых этажах по улице Революционной, запасаются мешками с песком. На всякий случай.