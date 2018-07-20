В Беларуси снизилась младенческая смертность

За последние месяцы зафиксировано порядка двух трагических случаев на одну тысячу родов. Это рекордный показатель для нашей страны. Беларусь входит в топ-10 стран с самой низкой младенческой смертностью. Следовательно, развивается неонатология. К примеру, недавно белорусские хирурги выполнили пересадку печени 7-месячному малышу, который незадолго до этого пережил тяжелую операцию на сердце. А на базе РНПЦ травматологии продолжается проект Союзного государства по лечению патологии позвоночника.

Подробности - у Юлии Гризунт. Артем Новиков родился с тяжелым пороком сердца. Операцию на главной мышце ему сделали на 8-й день жизни. После еще один диагноз – «атрезия желчных протоков». Раньше с этой редкой патологией пациенты не доживали до своего первого дня рождения. Однако пару недель назад в 9-й больнице врачи согласились пересадить печень такому маленькому пациенту.

Виктория стала донором для своего сына. Малышу пересадили половину печени мамы. Дальше - дело за человеческой природой. Две части органа в двух организмах со временем вырастут в две полноценные печени.

Неонатология в нашей стране постоянно развивается, как результат - снижение младенческой смертности.

Трансплантация печени для пациентов младше 18-ти проходит не часто. Всего чуть более 50-ти пересадок за последние восемь лет. Для младенцев такая процедура проводится еще реже. Но сейчас есть возможность оперировать практически новорожденных. Например, самому маленькому пациенту было всего 4 месяца.

В РНПЦ травматологии для подготовки на операцию зачастую времени нет. Врачи работают в режиме нон-стоп. Сюда попадают пациенты вне зависимости от возраста, статуса и времени суток. Виталий Гребчук ехал из Бреста в Минск, попал в аварию. Как следствие - перелом позвоночника.

По прогнозам, через пару месяцев мужчина не просто встанет - выйдет на работу. В палате Виталия еще два пациента со сломанным позвоночником. Сегодня такая травма - не приговор. Операции давно поставлены на поток. Важная часть работы центра - исследования. Сегодня на базе РНПЦ доктора из Беларуси и России изучают врожденные патологии позвоночника.

Ежедневно здесь проходит и до 30-ти плановых операций. Находится время и на то, чтобы поделиться опытом с коллегами. Врачи из столичных РНПЦ по необходимости устраивают скайп-конференции с докторами и пациентами из небольших городов. Откуда, к слову, все реже приходится ездить на лечение в столицу.

Многоуровневая система здравоохранения позволяет решать вопросы на местах. В республиканские центры попадают самые тяжелые пациенты, причем не только из Беларуси. В наши больницы приезжают и медики из-за рубежа. Например, сейчас в РНПЦ оториноларингологии обучаются специалисты из пяти стран. С белорусскими хирургами они проводят операции на 3D-препаратах височных костей.