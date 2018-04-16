В Беларуси синоптики прогнозируют грозы

17 Апреля 2018 14:59

Они прогремят завтра в отдельных районах. Ветер будет порывистый. По восточной части ожидаются кратковременные дожди. Днем - до плюс 18. Кстати, накануне в стране был побит рекорд 34-летней давности. В Бресте было 24,9 градуса тепла.