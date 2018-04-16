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В Беларуси синоптики прогнозируют грозы
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17 Апреля 2018 14:59

В Беларуси синоптики прогнозируют грозы

Они прогремят завтра в отдельных районах. Ветер будет порывистый. По восточной части ожидаются кратковременные дожди. Днем - до плюс 18. Кстати, накануне в стране был побит рекорд 34-летней давности. В Бресте было 24,9 градуса тепла.

  

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