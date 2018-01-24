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В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень тревоги из-за гололеда
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25 Января 2018 07:05

В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень тревоги из-за гололеда

Идет мокрый снег. Особенно внимательными в такую погоду нужно быть водителям, соблюдая дистанцию и выбирая безопасную скорость. Морозы ослабели. Днем будет не холоднее минус 5, а по западу и до плюс 2. Теплая погода в Беларуси сохранится до конца недели.

  

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