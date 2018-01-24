В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень тревоги из-за гололеда

25 Января 2018 07:05

Идет мокрый снег. Особенно внимательными в такую погоду нужно быть водителям, соблюдая дистанцию и выбирая безопасную скорость. Морозы ослабели. Днем будет не холоднее минус 5, а по западу и до плюс 2. Теплая погода в Беларуси сохранится до конца недели.