В Беларуси сформирован окончательный список зарегистрированных кандидатов в депутаты местных Советов

23 Января 2018 07:07

По данным ЦИК, их более 22 тысяч человек. Примечательно, что половина - это женщины. Также положительная динамика по возрасту - свыше тысячи человек моложе тридцати.

Дипломаты из России, Франции и Великобритании изъявили желание участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси. Посольства этих стран уже подали заявки. Как сообщалось ранее, в наблюдении планируют принять участие и американские дипломаты. Международные наблюдатели свободны самостоятельно выбирать избирательные участки. Срок их полномочий на выборах в местные Советы депутатов - с 13 по 18 февраля. ЦИК анонсировал явку избирателей, предварительно она может превысить 60 %, хотя на местных выборах в Беларуси этот барьер не установлен.