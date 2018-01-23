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В Беларуси сформирован окончательный список зарегистрированных кандидатов в депутаты местных Советов
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23 Января 2018 07:07

В Беларуси сформирован окончательный список зарегистрированных кандидатов в депутаты местных Советов

По данным ЦИК, их более 22 тысяч человек. Примечательно, что половина - это женщины. Также положительная динамика по возрасту - свыше тысячи человек моложе тридцати.

Дипломаты из России, Франции и Великобритании изъявили желание участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси. Посольства этих стран уже подали заявки. Как сообщалось ранее, в наблюдении планируют принять участие и американские дипломаты. Международные наблюдатели свободны самостоятельно выбирать избирательные участки. Срок их полномочий на выборах в местные Советы депутатов - с 13 по 18 февраля. ЦИК анонсировал явку избирателей, предварительно она может превысить 60 %, хотя на местных выборах в Беларуси этот барьер не установлен.  

  

Теги: Выборы 2018

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