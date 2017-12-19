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В Беларуси сегодня завершается образование участков для голосования на выборах
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16 Декабря 2017 12:03

В Беларуси сегодня завершается образование участков для голосования на выборах

Не позднее чем в 10-дневный срок в печати будут опубликованы решения об образовании участков с указанием их границ и мест, где будут располагаться участковые избирательные комиссии. Напомним, партии и общественные объединения, трудовые коллективы и граждане смогут до 31 декабря (включительно) выдвигать своих представителей в участковые избирательные комиссии. Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля.

  

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