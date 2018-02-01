Главная>>Общество>>В Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума
Общество
RSS
В Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума
Скачать Поделиться

1 Февраля 2018 07:07

В Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума

Этот показатель пересматривают раз в квартал, и теперь в среднем на душу населения он составит 199 рублей 32 копейки. Сумма останется на таком уровне до конца апреля. Также выросли минимальные трудовые и социальные пенсии. Они привязаны к бюджету прожиточного минимума. Увеличились надбавки и доплаты пенсионерам старше 75-ти лет, пособия по уходу за инвалидами и престарелыми.

С февраля изменяются и размеры минимальных потребительских бюджетов.

К примеру, для трудоспособного населения он теперь составит около 420 рублей, для семьи из четырех человек чуть более 328 рублей.  

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 31.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 1 февраля Прагноз надвор'я на 1 лютага 31.01.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 1 февраля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =