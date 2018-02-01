В Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума

1 Февраля 2018 07:07

Этот показатель пересматривают раз в квартал, и теперь в среднем на душу населения он составит 199 рублей 32 копейки. Сумма останется на таком уровне до конца апреля. Также выросли минимальные трудовые и социальные пенсии. Они привязаны к бюджету прожиточного минимума. Увеличились надбавки и доплаты пенсионерам старше 75-ти лет, пособия по уходу за инвалидами и престарелыми.

С февраля изменяются и размеры минимальных потребительских бюджетов.

К примеру, для трудоспособного населения он теперь составит около 420 рублей, для семьи из четырех человек чуть более 328 рублей.