Общество
1 Февраля 2018 07:07
В Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума
Этот показатель пересматривают раз в квартал, и теперь в среднем на душу населения он составит 199 рублей 32 копейки. Сумма останется на таком уровне до конца апреля. Также выросли минимальные трудовые и социальные пенсии. Они привязаны к бюджету прожиточного минимума. Увеличились надбавки и доплаты пенсионерам старше 75-ти лет, пособия по уходу за инвалидами и престарелыми.
С февраля изменяются и размеры минимальных потребительских бюджетов.
К примеру, для трудоспособного населения он теперь составит около 420 рублей, для семьи из четырех человек чуть более 328 рублей.
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