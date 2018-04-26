Общество
26 Апреля 2018 18:00
В Беларуси сегодня вспоминают печальное событие, которое изменило миллионы судеб
32 года назад 26 апреля произошла авария на Чернобыльской АЭС. Сегодня в столичном парке Дружбы народов прошел митинг-реквием около мемориального комплекса жертвам техногенной аварии. Свидетели тех событий собрались вместе, чтобы почтить память пострадавших.
Персональной эта трагедия стала для двух миллионов белорусов, загрязнены радиацией были 53 района нашей страны. Некоторые населенные пункты и сейчас остаются в зоне отчуждения.
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