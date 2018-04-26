Главная>>Общество>>В Беларуси сегодня вспоминают печальное событие, которое изменило миллионы судеб
Общество
RSS
В Беларуси сегодня вспоминают печальное событие, которое изменило миллионы судеб
Скачать Поделиться

26 Апреля 2018 18:00

В Беларуси сегодня вспоминают печальное событие, которое изменило миллионы судеб

32 года назад 26 апреля произошла авария на Чернобыльской АЭС. Сегодня в столичном парке Дружбы народов прошел митинг-реквием около мемориального комплекса жертвам техногенной аварии. Свидетели тех событий собрались вместе, чтобы почтить память пострадавших.

Персональной эта трагедия стала для двух миллионов белорусов, загрязнены радиацией были 53 района нашей страны. Некоторые населенные пункты и сейчас остаются в зоне отчуждения.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 27 апреля Прагноз надвор’я на 27 красавiка 26.04.2018 15:40 / Общество Прогноз погоды на 27 апреля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =