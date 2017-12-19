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В Беларуси сегодня ожидается снег и порывистый ветер
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18 Декабря 2017 07:16

В Беларуси сегодня ожидается снег и порывистый ветер

Если первая половина декабря была не по-зимнему теплой, то с этой недели станет холоднее. Температура вернется к климатической норме. Ночью будет до 10 мороза, а уже к среде от минус 7 до 0. На дорогах сохранится сильная гололедица.

  

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