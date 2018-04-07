Общество
8 Апреля 2018 09:22
В Беларуси сегодня ожидается до плюс 20
Потеплеет во второй половине дня. Прогнозируется небольшая облачность и без осадков. Холодный ветер сменит южный умеренный. Теплее всего будет на юго-западе страны - около 20 градусов.
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