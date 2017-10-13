14 Октября 2017 09:03

Слова любви, уважения и благодарности сегодня будут звучать в адрес самых близких для каждого из нас - наших мам. В Беларуси сегодня отмечают День матери.

Ежегодно более 100 000 белорусок становятся мамами. И, по словам специалистов, все чаще в родильные центры женщины стали приезжать по три и более раза. Отлажено работает и система семейного капитала, которая появилась у нас в 2015 году.

Прорабатывается вопрос и о декретном отпуске для отцов. А услуга партнерские роды есть во всех роддомах страны.