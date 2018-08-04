В Беларуси сегодня до + 29

В Беларуси также жарко. Сегодня в стране до плюс 29. Дожди возможны лишь в Гомеле, Бресте и Могилеве. В воскресенье тоже очень тепло - до 30 градусов, но уже дождливо. Во всех регионах возможны грозы. В понедельник в Беларусь придет атмосферный фронт с Балтийского моря, а вместе с ним и понижение температуры. Ожидаются грозы и порывистый ветер. Однако с середины недели снова жарко. МЧС призывает быть предельно осторожными при использовании огня на природе, а медики советуют в жаркие дни больше пить воды.