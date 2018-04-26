Общество
26 Апреля 2018 19:09
В Беларуси с 1 мая трудовые пенсии вырастут на 5,4 %
Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Документом предусматривается перерасчет пенсий в связи с ростом средней заработной платы.
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