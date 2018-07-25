В Беларуси с 1 августа вырастет бюджет прожиточного минимума

Теперь он составит 213 рублей 67 копеек. Сумма рассчитывается в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Утверждается постановлением Минтруда и соцзащиты раз в квартал. От бюджета прожиточного минимума зависит размер минимальных трудовых и социальных пенсий, а также надбавки к ним. С началом августа изменятся и размеры некоторых детских пособий. К примеру, вырастут единовременные пособия при рождении детей.