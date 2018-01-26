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В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
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28 Января 2018 08:04

В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

Их проводят министры и руководители госорганов.

Сегодня запланирована встреча с населением у министра энергетики Владимира Потупчика, а в среду прием состоится у главы Минсельхозпрода Леонида Зайца.

  

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