Общество
28 Января 2018 08:04
В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
Их проводят министры и руководители госорганов.
Сегодня запланирована встреча с населением у министра энергетики Владимира Потупчика, а в среду прием состоится у главы Минсельхозпрода Леонида Зайца.
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