В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

26 Января 2018 09:04

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов.

Сегодня на вопросы ответят министр иностранных дел Владимир Макей, а также глава МЧС Владимир Ващенко. С населением также встретятся руководитель Минприроды Андрей Худык и министр промышленности Виталий Вовк. Выездной прием сегодня также у главы Госкомитета по науке и технологиям Александра Шумилина.