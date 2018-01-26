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В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
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26 Января 2018 09:04

В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов.

Сегодня на вопросы ответят министр иностранных дел Владимир Макей, а также глава МЧС Владимир Ващенко. С населением также встретятся руководитель Минприроды Андрей Худык и министр промышленности Виталий Вовк. Выездной прием сегодня также у главы Госкомитета по науке и технологиям Александра Шумилина.

  

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