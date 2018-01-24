Главная>>Общество>>В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
Общество
RSS
В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
Скачать Поделиться

25 Января 2018 07:16

В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов.

Сегодня на вопросы ответят министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, а также глава Минспорта и туризма Александр Шамко. Кроме этого, приемы проведут руководитель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев и глава Беллесбумпрома Юрий Назаров. Приемы также пройдут завтра.

  

Другие новости

В Минске аварии и пробки У Мінску аварыі і заторы 25.01.2018 09:00 / Общество В Минске аварии и пробки
Пра надвор'е Пра надвор'е 24.01.2018 21:23 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 25 января Прагноз надвор'я на 25 студзеня 24.01.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 25 января

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =