В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

25 Января 2018 07:16

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов.

Сегодня на вопросы ответят министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, а также глава Минспорта и туризма Александр Шамко. Кроме этого, приемы проведут руководитель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев и глава Беллесбумпрома Юрий Назаров. Приемы также пройдут завтра.