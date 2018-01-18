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В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
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19 Января 2018 07:15

В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов. Сегодня на вопросы граждан будут отвечать министр ЖКХ Александр Терехов, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Выездные приёмы также пройдут в субботу. Такая форма работы продолжится и на следующей неделе.

  

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