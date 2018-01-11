Общество
11 Января 2018 07:15
В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов.
Сегодня с населением встретятся председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев и председатель Госкомитета по стандартизации Виктор Назаренко. Завтра выездные приемы пройдут в Минской и Витебской областях. Такая форма работы будет проходить весь месяц.
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