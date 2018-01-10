В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

10 Января 2018 07:14

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов. Сегодня запланирована встреча с министром здравоохранения Валерием Малашко. Завтра - с председателем Госкомитета по имуществу Андреем Гаевым и главой Госкомитета по стандартизации Виктором Назаренко. Выездные приемы запланированы и на пятницу. Такой формат работы запланирован в течение всего месяца.