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В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
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20 Января 2018 09:15

В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

В этом месяце их проводят министры и руководители госорганов. Сегодня на вопросы ответит министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. Прием пройдет в Костюковичском райисполкоме.

  

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