В Беларуси продолжаются прямые телефонные линии

Сегодня на проблемные вопросы граждан ответят министры и руководители госорганов.

На связи будут министр культуры Юрий Бондарь, глава Минприроды Андрей Худык, руководитель Министерства связи и информатизации Сергей Попков. Также напрямую можно будет обратиться к главе Минсельхозпрода Леониду Зайцу и министру юстиции Олегу Слижевскому.

Сегодня по традиции прямые телефонные линии проведут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Советов депутатов. В столичной мэрии решать проблемы граждан будет заместитель председателя Игорь Юркевич, а в Минском облисполкоме - первый заместитель председателя Игорь Макар. Напомним, звонки будут принимать до полудня.