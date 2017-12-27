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В Беларуси продолжаются личные приемы министров
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27 Декабря 2017 07:12

В Беларуси продолжаются личные приемы министров

Сегодня пройдет встреча с министром жилищно-коммунального хозяйства Александром Тереховым. В пятницу прием проведет министр промышленности Виталий Вовк. Отметим, все встречи планируются по предварительной записи.

  

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