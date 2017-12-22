В Беларуси продолжаются личные приемы министров

22 Декабря 2017 07:10

Сегодня пройдет встреча с руководителем Белкоопсоюза Валерием Ивановым, а 27 декабря - с министром жилищно-коммунального хозяйства Александром Тереховым. Прием также пройдет 29 декабря. Отметим, все они проводятся по предварительной записи.

В Барановичском райисполкоме сегодня проведет прием министр природных ресурсов и окружающей среды Андрей Худык.