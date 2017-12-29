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В Беларуси продолжаются личные приемы граждан министрами
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29 Декабря 2017 07:07

В Беларуси продолжаются личные приемы граждан министрами

Сегодня пройдет встреча с Министром промышленности Виталием Вовком. Личные приемы проводятся по предварительной записи. Номера телефонов для связи сейчас на вашем экране.

  

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