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В Беларуси продолжается строгий мониторинг сельхозорганизаций
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14 Апреля 2018 12:04

В Беларуси продолжается строгий мониторинг сельхозорганизаций

Уже обнаружено полторы тысячи нарушений в сфере охраны труда. Их выявили работники Федерации профсоюзов нашей страны, когда изучали готовность предприятий к посевной. По словам главного инспектора, о проверках директора организации заранее предупреждены не были. Экзамен по охране труда прошел уже для 270 сельскохозяйственных предприятий.

На предприятиях должен быть душ, и все работники должны получать горячее питание. Проверки продолжатся до 15 апреля. Все проблемы должны быть исправлены до начала весенне-полевых работ.

  

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