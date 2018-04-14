В Беларуси продолжается строгий мониторинг сельхозорганизаций

14 Апреля 2018 12:04

Уже обнаружено полторы тысячи нарушений в сфере охраны труда. Их выявили работники Федерации профсоюзов нашей страны, когда изучали готовность предприятий к посевной. По словам главного инспектора, о проверках директора организации заранее предупреждены не были. Экзамен по охране труда прошел уже для 270 сельскохозяйственных предприятий.

На предприятиях должен быть душ, и все работники должны получать горячее питание. Проверки продолжатся до 15 апреля. Все проблемы должны быть исправлены до начала весенне-полевых работ.