В Беларуси продолжается работа по созданию популяций благородного оленя

11 Января 2018 21:29

На новое место жительства - север Беларуси - с Полесья завезли 56 лесных животных. Большой экологический проект предусмотрен госпрограммой "Белорусский лес". С этим видом связывают и надежды на развитие охотничьего туризма. Пока для добычи трофеев охотники предпочитают соседние страны.

Редкие кадры дикой природы - в репортаже Ольги Масловской. Позади 500 километров пути. Животные напуганы и не сразу решаются выбежать из машины. Несмотря на поздний час, встречать фуру с необычным грузом пришло много людей. Ведь благородного оленя в дикой природе здесь не встречал никто.

Животных доставили из охотничьих угодий Калинковичского района. Дорога заняла весь световой день. Чтобы в кузове олени не поранили друг друга, им спилили рога. А свежие овощи стали для пассажиров своеобразным антидепрессантом.

Уже через несколько дней олени освоятся и начнут выходить к кормушкам с сеном.

К приезду новых обитателей готовились заранее. Оборудовали подкормочные площадки, солонцы. Специально построили временный вольер - на площади в 15 гектаров животные проведут полгода. За это время пройдет карантин, а олени привыкнут к новой местности.

Небольшая численность благородного оленя в наших лесах - следствие варварского отношения человека к природе. К началу XIX века этих животных на территории современной Беларуси почти истребили. Реакклиматизация вида продолжается две сотни лет. В нашей стране работает госпрограмма "Белорусский лес". Большое внимание научной составляющей уделяют специалисты Гродненской области. В Дятловском и Новогрудском районах уже появились полноценные вольно живущие популяции благородного оленя.

Статный вид оленя и красивые рога всегда привлекали внимание человека, делая этого обитателя широколиственных лесов желанным объектом охоты. В тех угодьях, где популяции прижились, без урона для природы уже зарабатывают на охотничьем туризме.