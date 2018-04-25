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В Беларуси продолжается проверка готовности к посевной
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25 Апреля 2018 12:06

В Беларуси продолжается проверка готовности к посевной

Милиционеры Минской области побывали на 250 сельхозпредприятиях. Состояние техники, безхозяйственность и факты хищения оказались под пристальным вниманием. Дедлайн готовности техники к посевной был назначен на 15 апреля. За время мониторинга вручено более 300 предписаний. В отдельных случаях за недостаточное реагирование на проблему к ответственности привлечены более 40 человек. Если руководители не реагировали, дела передавали в прокуратуру.

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома: "В целом на данный момент выявляются единичные случаи бесхозяйственности, единичные случаи необоснованного простоя техники. Ситуация абсолютно контролируемая. Если говорить о простое техники, то сейчас эти все вопросы решаются в рабочем порядке. Все текущие ремонты выполняются в срок. Не допускается каких-то необоснованных временных задержек по ремонту техники. Для этого есть и технические возможности, и желание руководителей с этой ситуацией справляться".

Еще одна проблема, с которой столкнулись милиционеры, - пьянство на рабочем месте. Иногда под градусом находилась сторожевая охрана. Чтобы избежать подобных инцидентов, пришлось применить жесткие меры.

  

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