В Беларуси продолжается новогодняя акция "Наши дети"

22 Декабря 2017 15:10

В Беларуси продолжается самая добрая новогодняя акция - "Наши дети". Сегодня жителей детского хосписа поздравили работники Исполнительного комитета СНГ. Каждый из 15-ти малышей смог выбрать себе мягкие игрушки. Их привезли ровно 100 штук. Кроме того, руководство исполкома перечислило деньги на развитие хосписа.

Виктор Гуминский, первый заместитель председателя исполкома Исполнительного секретаря СНГ: "Мы, участвуя в этой акции, не только хотим сделать что-то доброе, новогоднее, предпраздничное, вручить подарки. Главной нашей задачей, главной целью является именно продлить жизнь этим пациентам, которые обделены судьбой, насколько это возможно".

Анна Горчакова, директор белорусского детского хосписа: "Очень хочется порадоваться, что, к счастью, то, что мы помним о больных детях, происходит не только под Новый год, это происходит в течение всего года, иначе бы мы не смогли достать деньги на медикаменты, на помощь".