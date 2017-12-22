В Беларуси продолжается марафон добрых дел

22 Декабря 2017 21:30

Праздничное настроение, подарки, тепло и забота - тем, кто в этом нуждается особо. Более чем за 2 десятка лет акция "Наши дети" объединила миллионы неравнодушных сердец по всей стране.

Необычный утренник в рамках акции "Наши дети" прошел в социально-педагогическом центре Заводского района столицы. Всем воспитанникам была дана возможность написать письмо Деду Морозу и попросить у волшебника подарок. После утренника, на котором присутствовали друзья центра – представители Госкомвоенпрома, все ребята получили те самые подарки, о которых мечтали. С ведомством и, в частности, с заводом колесных тягачей центр связывают долгие годы сотрудничества и дружбы. Ремонт помещений, обновление компьютерного класса, закупка бытовой техники - это лишь небольшой список добрых дел, которые за последние годы сделали для центра их друзья.

Cегодня же cладкие сувениры, но главное - хорошее настроение дарили маленьким пациентам 3-й детской больницы Минска следователи. При этом глава ведомства Иван Носкевич отметил, что главное - это улыбки на лицах детей, они - лучшее лекарство. Вот уже 6 лет сотрудники СК поздравляют юных пациентов в канун праздников. Сегодня состоялись первые утренники. Всего же в больнице находятся более 300 детей, для них праздничные поздравления продлятся до Нового года.