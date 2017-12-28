В Беларуси продолжается марафон добрых дел

27 Декабря 2017 21:06

Новогодние праздники с детьми в дружеской и даже семейной атмосфере встречают министры, руководители крупных компаний, чиновники разного ранга. Сегодня к благотворительной акции присоединились профсоюзы, Президентский спортивный клуб, Совет безопасности, Министерство сельского хозяйства, губернаторы Могилевской и Витебской областей. Республиканской акции "Наши дети" уже 21 год, проходит она под личным патронатом Президента. У каждого ребенка своя, часто непростая история. И многим из них нужны просто забота и внимание.

В том, что чудеса под Новый год все же случаются, убедилась Надежда Сербиненко. Этим летом семья Ермолиных прошла испытание огнем. В одночасье остались без крыши над головой Елена, Александр, трое их сыновей Максим, Назар и Макар – и стали погорельцами. Пожар уничтожил дом практически полностью. Не остаться с бедой один на один семье помогли неравнодушные люди. Специальный фонд взаимопомощи создал Рогачевский профсоюз работников образования. На собранные деньги – 7 500 долларов - был куплен новый дом для Ермолиных.

Сегодня семья в Минске - принимает поздравления с Новым годом и новосельем. И говорит спасибо тем, кто помог поверить в чудо.

История семьи Ермолиных - не единственная со счастливым концом - заслуга профсоюзов Беларуси. Помогают тем, кто действительно нуждается в поддержке, активисты организации не только в новогодние праздники, но и в течение всего года.

Акция "Наши дети" сегодня шумно и весело прошла в детском доме в Радошковичах. Его воспитанники услышали загадки от Государственного секретаря национальной безопасности. В ответ маленькие актеры показали гостям настоящий спектакль. Причем побывать на премьере удалось и детишкам из соседних деревень. Станислав Зась с коллегами приезжает в Радошковичский детский дом уже пять лет. И не только перед Новым годом. И всегда с подарками.

Еще одна точка на карте добрых дел - это социально-педагогический центр Московского района Минска. Поздравить детей вместе со своей семьей приехал руководитель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко. Подарки - ноутбук, настольные развивающие игры - детям понравились. В качестве благодарности они подготовили свое новогоднее представление.

Провести праздник со своей семьей мечтают и сестры Новиковы. Но пока что здесь Арина и Ангелина своими руками создают сказку. Настоящий праздник сегодня и у воспитанников Городищенского дома-интерната. Елена Свистун к каждому ребенку относится с материнской любовью и на Новый год радует их сказочными образами, на этот раз Снегурочки.

Поздравил детей и даже закружился с ними в хороводе вице-премьер Анатолий Калинин.

К марафону добрых дел сегодня присоединился и Могилевский регион. Для Виктории Сташкевич этот Новый год будет пятым, проведенным в Бобруйском детском доме. Здесь 55 воспитанников, но новогодняя мечта одна на всех - услышать поздравления от мамы и папы. Подарить радость детям - задача простая и сложная одновременно. С подарками и поздравлениями сегодня в детдом приехало много гостей. Среди них министр сельского хозяйства.

А в сам областной центр сегодня съехались почти полтысячи ребят: отличники, победители олимпиад, здесь же и воспитанники домов семейного типа со всего региона. На главной областной елке состоялась премьера новогодней сказки-мюзикла "Кот в сапогах".

Нужные подарки - спортинвентарь, интерактивную доску, мебель - сегодня получили и воспитанники Сенненской школы-интерната. К ним в гости приехал губернатор Витебской области.

Дети в знак благодарности пригласили взрослых совершить путешествие в новогоднюю сказку. Готовились не одну неделю. Анна Телепнева в новогоднем представлении играет сразу несколько ролей. Наступающий, 2018, для старшеклассницы очень ответственный - она мечтает поступить в вуз.

То, что для взрослых кажется обыденным, для детей может стать самым ярким воспоминанием. Поэтому так важно именно в новогодние праздники создавать ощущение сказки, дарить подарки и зажигать огни на елке. А еще создавать атмосферу семьи - особенно для тех, у кого настоящей семьи, к сожалению, нет. И тогда у наших детей появляется надежда на то, что следующий, 2018, будет только лучше.