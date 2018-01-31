31 Января 2018 15:07

Оперативное реагирование, марш военной техники и ночные стрельбы: в Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил. Вчера учебно-боевые задачи выполнили подразделения 19-й отдельной механизированной бригады. Днем ранее они совершили марш на полигон Гожский. Эта площадка для военных из Заслоново новая, но, несмотря на это, бойцы показали отличную подготовку при выполнении боевых задач. В частности, подразделения провели ночные стрельбы из штатного оружия и боевых машин.

По окончании выполнения поставленных задач военным из Заслоново предстоит вернуться в пункт постоянной дислокации. В готовность также приведены механизированные и танковые подразделения Северо-Западного и Западного оперативных командований.