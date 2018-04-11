В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил

12 Апреля 2018 07:03

На Борисовском полигоне слаживание отработала отдельная механизированная бригада. Маневры здесь прошли под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования. Подразделение уже перешло ко второму этапу командно-штабных учений. Военнообязанные запаса проводят стрельбы из штатного оружия и вооружения боевых машин под прикрытием авиации вертолетов Ми-8 и самолетов Як-130.

Сергей Савицкий, старший офицер главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Беларуси: "Было привлечено до 70-ти единиц техники как батальона, так и иных подразделений. Была создана мишенная обстановка на четырех районах с общим количеством мишеней до 1200. Для обозначения воздушных целей была применена артиллерия, авиация".

Заключительный этап учений - марш протяженностью порядка ста километров, где будет отработана передислокация войск к новым позициям.